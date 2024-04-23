'İşte Benim Stilim'e katılmıştı; fenomeni evinde ölü bulundu. Ayrıntılar şoke etti

'İşte Benim Stilim'e katılarak tanınan Yağmur Taktaş'ın ölüm haberi herkesi şoke etti. Taktaş’ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini düşünerek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu.
PROFİL FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ
Andre Can'ın, Yağmur Taktaş'ın sosyal medya hesabını ele geçirip profil fotoğrafını korku filmi karakteriyle değiştirdi.Taktaş'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.