Tatlıses'ten oğluna 'akrep' göndermesi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses Sarıyer'deki evinde oturan torunu Mert'in kira ödemediği iddiası ile dava açmıştı. Davayı Tatlıses'in kazanmasının ardından oğlu Ahmet Tatlı sert bir açıklama yaptı.

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia eden Ahmet Tatlı''ya cevap çok geçmeden gelmişti. Ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Tatlı "İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı durumu ile ilgili birbiri ile çelişen üç adet sağlık raporu bulunmaktadır. Kapsamlı muayene neticesinde İbrahim Tatlıses'in akli dengesinin tam olarak yerinde olmadığına dair rapor tanzim edilmiştir" dedi

'AKRABANIN AKRABAYA YAPTIĞINI AKREP BİLE ETMEZMİŞ'





Oğlunun bu açıklamasının ardından Tatlıses oğluna göndermede bulunarak sosyal medyada şunu paylaştı: "Akrabanın, akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş. Akrabalarımla iftihar ediyorum ama bazıları var ki etmiyorum. Bazı akrabalarımdan şikâyetçiyim. Bir ağaç, köküyle, dalıyla, budağıyla vardır. Kendilerine çekidüzen versinler diyorum"

Kaynak: Haber Merkezi