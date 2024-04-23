Antalya'da atık toplama aracında yangın çıktı

Antalya’nın Serik ilçesinde atık toplama aracında seyir halindeyken çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Belek Turizm Merkezi Belek-Kadriye kara yolunda otellerden katı atık toplaması için kullanılan Belek Turistik Yatırımcılar Birliğine ait katı atık toplama kamyonunun atık bölümünden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekerek durdu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı katı atıkların toplandığı bölümü spiral makinesiyle keserek alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın yol kenarındaki golf sahasına sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.