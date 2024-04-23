23 Nis 2024 - 17:37- Gündem G:

Antalya'da atık toplama aracında yangın çıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

Serik'te seyir halindeki atık toplama aracının arkasından yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale etti.

Antalya'da atık toplama aracında yangın çıktı
Antalya'da atık toplama aracında yangın çıktı
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya’nın Serik ilçesinde atık toplama aracında seyir halindeyken çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Belek Turizm Merkezi Belek-Kadriye kara yolunda otellerden katı atık toplaması için kullanılan Belek Turistik Yatırımcılar Birliğine ait katı atık toplama kamyonunun atık bölümünden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekerek durdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı katı atıkların toplandığı bölümü spiral makinesiyle keserek alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın yol kenarındaki golf sahasına sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA

# Antalya, belek, çöp aracı yangını, Serik, Polis, etti, İtfaiye, başladı

23 Nis 2024 - 17:37 AA Antalya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Erbaş Arapça bilmiyor mu? Sorulan soru için tercüme istedi: O anlar sosyal medyada gündem oldu mask
Erbaş Arapça bilmiyor mu? Sorulan soru için tercüme istedi: O anlar sosyal medyada gündem oldu
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul'da döner kesti mask
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul'da döner kesti
Cemaat lideri hayatını kaybetti mask
Cemaat lideri hayatını kaybetti
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem mask
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
24 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı mask
24 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Müge Anlı'da şok olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı mask
Müge Anlı'da şok olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber