Kanlı pusu! Evine gireceği sırada hayatını kaybetti

İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen, evine gireceği sırada, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak sırtından vuruldu.
YAKINLARI SİLAH SESLERİNE KOŞTU
Silah seslerine koşan Gülen'in yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Gülen'i ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Gülen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri Gülen'e pusu kurarak öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.