Kanlı pusu! Evine gireceği sırada hayatını kaybetti

İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen, evine gireceği sırada, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak sırtından vuruldu.

YAKINLARI SİLAH SESLERİNE KOŞTU

Silah seslerine koşan Gülen'in yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Gülen'i ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Gülen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri Gülen'e pusu kurarak öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA