- Asayiş

Kanlı pusu! Evine gireceği sırada hayatını kaybetti

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İzmir'in Buca ilçesinde, bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen (34), evine gireceği sırada uğradığı silahlı saldırıda sırtından vurularak hayatını kaybetti. Polis kaçan şüphelileri arıyor.

Kanlı pusu! Evine gireceği sırada hayatını kaybetti mask
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İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen, evine gireceği sırada, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak sırtından vuruldu. 

YAKINLARI SİLAH SESLERİNE KOŞTU

Silah seslerine koşan Gülen'in yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Gülen'i ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Gülen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri Gülen'e pusu kurarak öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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23 Nis 2024 - 17:15 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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