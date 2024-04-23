Serenay Sarıkaya ile Mert Demir el ele görüntülendi

'Ateşe Düştüm' parçasıyla adından sıkça söz ettiren Mert Demir (30) ile çok izlenen yapımlarda kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya'nın (31) aşkı resmiyet kazandı.
Her defasında haklarında çıkan aşk iddiaları karşısında sessiz kalmayı tercih eden ikili, dün Kuruçeşme'de romantik bir akşam geçirdi. Birlikte Milano tatiline çıkan, sosyal medya yorumlarıyla dikkat çeken yeni sevgililer, İstanbul’un göbeğinde bir mekandan kahkahalarla el ele çıkarak adeta düşman çatlattılar.
Neşelerinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, soruları yanıtsız bırakırken, araçlarına binerek ünlü oyuncunun Ortaköy'deki yeni evinin yolunu tuttu.
Kaynak: CNNTURK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.