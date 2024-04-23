Firari cinayet şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Evine giden Abdulkadir Atçı, kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısında hayatını kaybederken, şüpheli ise kaçtı.Şüphelinin saklandığı adres ekiplerin araştırmasında belirlendi ve Asayiş Büro Amirliği ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelleri yaptığı operasyonla Ethem Yetkin, yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 35 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA