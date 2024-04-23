Feci kaza! Yolcu otobüsü arızalanan tıra arkadan çarptı: 1'i ağır 10 yaralı

Çorum’da yolcu otobüsünün arıza yapan tıra arkadan çarptığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Çorum- Samsun kara yolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. Ramazan Semiz idaresindeki 08 AY 080 plakalı yolcu otobüsü, arıza yapan ve yol kenarında duran Nuh Günay idaresindeki 42 CSJ 09 çekici ve 06 AB 9408 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 9'u ambulanstaki tedavilerinin ardından başka bir otobüs ile yola devam ederken, 1 kişi ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.