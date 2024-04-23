23 Nis 2024 - 16:32- Gündem G:

Feci kaza! Yolcu otobüsü arızalanan tıra arkadan çarptı: 1'i ağır 10 yaralı

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Çorum'da bir yolcu otobüsü, yol kenarında bekleyen arızalı tıra arkadan çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Feci kaza! Yolcu otobüsü arızalanan tıra arkadan çarptı: 1'i ağır 10 yaralı mask
Feci kaza! Yolcu otobüsü arızalanan tıra arkadan çarptı: 1'i ağır 10 yaralı
Feci kaza! Yolcu otobüsü arızalanan tıra arkadan çarptı: 1'i ağır 10 yaralı
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Çorum’da yolcu otobüsünün arıza yapan tıra arkadan çarptığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Çorum- Samsun kara yolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. Ramazan Semiz idaresindeki 08 AY 080 plakalı yolcu otobüsü, arıza yapan ve yol kenarında duran Nuh Günay idaresindeki 42 CSJ 09 çekici ve 06 AB 9408 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 9'u ambulanstaki tedavilerinin ardından başka bir otobüs ile yola devam ederken, 1 kişi ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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23 Nis 2024 - 16:32 DHA Çorum- Gündem

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