Yeni dekandan anlamlı ziyaret

Rafet Kayış'ın otelinde gerçekleşen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sefa Yıldırım, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Burak Saltuk ve Alanya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Ömer Kozan katıldı. Profesör Doktor Erhan Cengiz, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi'ne sağladığı desteklerden dolayı Rafet Kayış'a ve Serhat Kayış'a plaket takdim ederek teşekkür etti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.