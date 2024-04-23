Yeni dekandan anlamlı ziyaret

Rafet Kayış'ın otelinde gerçekleşen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sefa Yıldırım, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Burak Saltuk ve Alanya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Ömer Kozan katıldı. Profesör Doktor Erhan Cengiz, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi'ne sağladığı desteklerden dolayı Rafet Kayış'a ve Serhat Kayış'a plaket takdim ederek teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi