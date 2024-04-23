Nehir üzerinde erkek cesedi bulundu

Diyarbakır'da, Dicle Nehri üzerinde bir erkeğin hareketsiz görüldüğü ihbar sonrası başlatılan çalışmaların 6'ncı gününde, Mehmet Nuri Aslan'ın (38) cesedi bulundu.
Sur ilçesinde, 18 Nisan'da Dicle Nehri üzerinde bir erkeğin hareketsiz görüldüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, herhangi bir sonuca ulaşamadı. İtfaiye, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK) ve AFAD su altı arama- kurtarma ekiplerinin 20 kişilik kadrosu ve polis kadavra arama köpeği 'Boyka'nın aramaları sonucu 6'ncı günde, Bağıvar Mahallesi yakınlarında bir ceset bulundu. Cesedin Mehmet Nuri Aslan'a ait olduğu belirlendi. Bulunan cesetle ilgi soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.