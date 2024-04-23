Alanya’da korkunç kaza! Rus turist ağır yaralandı

Alanya Konaklı Mahallesi D-400 karayolunda korkunç bir kaza meydana geldi.Rus uyruklu Erkek turist İgor.N.(53) yolun karşısına geçmek isterken S.N.D. (23) idaresindeki 07 AUV 583 plakalı otomobil çarptı.
RUS TURİST SAVRULDU
Rus turist çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan erkek Rus turistin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından kadın sürücü S.N.D. jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.