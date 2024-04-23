Mahallede korku dolu anlar. Halüsinasyon gören şüpheli kurşun yağdırdı

İddiaya göre, halüsinasyon gördüğü söylenen Aziz Ç. (38) bir binanın girişine sığınarak sokağa kurşun yağdırdı. Zaman zaman kapı aralığından etrafı gözetleyen Aziz Ç.'ye kurşun yağdırmaya devam etti.
KURŞUNLAR 3 BİNAYA İSABET ETTİ
Silah seslerini duyan çevre sakinleri korkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Etrafa rastgele kurşun yağdıran Aziz Ç.'yi yakalayan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, 15 adet kovan, 10 adet mermi çekirdeği olduğu tespit edildi. Sıkılan kurşunlardan 3'ü farklı binalara isabet etti.
MADDE BAĞIMLISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Olayda şans eseri can kaybı ve yaralı olmazken yakalan Aziz Ç. sağlık kontrolü nedeniyle hastaneye götürüldü. Aziz Ç.'nin evinde yapılan aramada ise 88 adet tüfek ve tabanca mermisi ile 5 bıçak ele geçirildi. Madde bağımlısı olduğu belirlenen Aziz Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.