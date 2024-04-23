Acun Ilıcalı'dan ilginç açıklamalar: "Dertten çok param var"

Acunmedya'nın sahibi Acun Ilıcalı, YouTube'daki 343 Digital kanalında yayınlanan Röveşata programına konuk oldu.
Ünlü yapımcı, ayda ne kadar kazandığına dair açıklamalarda bulundu.
Aylık ne kadar kazandığını bilmediğini belirten Acun Ilıcalı, "Dertten çok param var" dedi.
Ilıcalı'nın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.