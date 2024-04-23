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Acun Ilıcalı'dan ilginç açıklamalar: "Dertten çok param var"

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Acun Ilıcalı, katıldığı bir programdan "Dertten daha çok paramız var" dedi.

Acun Ilıcalı'dan ilginç açıklamalar: "Dertten çok param var" mask
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Acunmedya'nın sahibi Acun Ilıcalı, YouTube'daki 343 Digital kanalında yayınlanan Röveşata programına konuk oldu.

Ünlü yapımcı, ayda ne kadar kazandığına dair açıklamalarda bulundu.

Aylık ne kadar kazandığını bilmediğini belirten Acun Ilıcalı, "Dertten çok param var" dedi.

Ilıcalı'nın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

# Sosyal, var

23 Nis 2024 - 15:47 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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