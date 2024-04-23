29 yaşındaki kadın 19 yaşındaki üvey oğlu ile kaçmıştı: Müge Anlı'da çıldırtan ifadeler

Müge Anlı'nın programına katılan Umut Yetkin'in yaşadıkları infial yarattı. Umut Yetkin yayında karısı Tuğçe'nin küçüklüğünden beri annelik yaptığı üvey oğluyla kaçtığı söylemişti.



BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Müge Anlı'ya katılan Umut Yetkin kendisinden 8 yaşında küçük bir kızı olan karısının 19 yaşındaki oğlu ile evden kaçtığını söylemesinden sonra kızını alabilmek için harekete geçti. Melodi adlı küçük kızın velayetinin anneden alınması için Bakanlık devreye girdi.



SAVUNMANIN BÖYLESİ

Birlikte kaçan Tuğçe ve Mustafa ise Müge Anlı'ya katılınca sosyal medyada büyük tepki gösterildi.

Tuğçe isimli kadının 'Umut eve bakmıyordu. Evi küçüklüğünden beri Mustafa geçindiriyordu. Bana hep Mustafa baktı. Ben o eve girdiğimde 18 yaşındaydım. Mustafa bana anne demedi' sözleri duyanları şoke etti.

Sosyal medyada bu duruma "Bu resmen çocuk istismarı", "Kocam dediği çocuğa elini öptürüyor, çocuk ona anne diyor ve şimdi kadın o çocukla kaçmış çok korkunç...", "Şu kadını çocuk istismarından tutuklayacak hiç kimse yok mu" tepkileri geldi.