Primi eksik olana 3’te 1 destek çıktı! 4A, 4B’li çalışanlara müjde: 5 bin 400 gün emekliliğe yetiyor

Evde Üretim ve Satış Yapanlar Artık Emekli Olabilecek
Günümüzde, evde üretim yapanlar, satış yaparak gelir elde edenler ve ev işlerinde çalışan kadınlar için emeklilik hakkı getiriliyor. Bu yeni düzenlemelerle birlikte, evde çalışan kadınlar da sosyal güvence altına alınıyor. İşte, bu kapsamdaki detaylar:
Evde Üretim Yapanlar için İsteğe Bağlı Sigorta İmkanı
Kendi adına tarımsal faaliyetlerde bulunanlar ve evde üretim yaparak esnaf muaflığından yararlanan kadınlar, isteğe bağlı sigorta kapsamında prim ödeyerek emekli olabilecekler. Bu yılın prim tutarı aylık 6 bin 400 lira 80 kuruş olarak belirlenmiştir.
Ev Kadınlarına Emeklilik Yolu Açılıyor
Sigortalı bir işte çalışmayan ev kadınları, aylık prim ödeme koşuluyla emekli olabilecekler. Bu süreçte, e- Devlet üzerinden veya ‘İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi’ ile ilgili sosyal güvenlik birimlerine başvurmak gerekmektedir. Bu yılın en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş olarak belirlenmiştir.
Evde Çalışanlar İçin Prim Desteği Yolda
Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerine devlet tarafından %33 oranında prim desteği sağlanması üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bu destekle birlikte, ev kadınları daha düşük bir prim ödeyerek emekli olabileceklerdir.
Ev İşlerinde Çalışanlar İçin de Emeklilik Fırsatı
Evde yardımcı olarak çalışanlar veya ev hizmetlerinde bakıcılık yapanlar da emeklilik hakkına sahip olacaklar. Ayda 10 günden fazla çalıştırılanlar için iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi günlük 13,34 lira olarak ödenmektedir. Ayrıca, isteyen çalışanlar emeklilik primlerini kendileri ödeyebileceklerdir.
Emeklilik Şartları ve Beklenen Yenilikler
Bağ-Kur’luların prim gün şartının 9 binden 7 bin 200’ye çekilmesi ve emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi gibi yeni düzenlemeler üzerinde çalışılmaktadır. Bu düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle, evde çalışan kadınlar için emeklilik süreci daha erişilebilir hale gelecektir.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.