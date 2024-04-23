- Ekonomi

TOKİ 33 ilde vergisiz arsa satacak! Çekiliş kura yok! Arsasını alan direkt evini dikecek

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Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından biri olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ülkenin çeşitli bölgelerinde toplam 392 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. İstanbul, Ankara, ve İzmir gibi büyük şehirlerden, Adana’dan Yalova’ya kadar geniş bir coğrafyada yer alan bu arsalar, çeşitli kullanım amaçlarına uygun olarak tasarlandı ve alıcılar için cazip finansman koşulları sunuluyor.

TOKİ 33 ilde vergisiz arsa satacak! Çekiliş kura yok! Arsasını alan direkt evini dikecek mask
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Açık Artırma Tarihleri ve Detayları
Açık artırma, 8 Mayıs 2024 Çarşamba ve 9 Mayıs 2024 Perşembe günleri olmak üzere iki gün sürecek. Her iki oturum da sabah 10:30’da başlayacak ve TOKİ’nin İstanbul’daki hizmet binası ile Holiday Inn Otel ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. İsteyen katılımcılar, online olarak da teklif verebilecekler.

Satışa Sunulan Arsaların Özellikleri
Toplam 2.252.506 m2 büyüklüğündeki ve 16.466.270.038 Türk Lirası değerindeki arsalar; konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanları ve daha fazlasını kapsıyor. Adana’dan Yalova’ya kadar geniş bir coğrafyada dağılmış olan bu arsalar, çeşitli yatırım fırsatları sunuyor.

Finansman Koşulları
Alıcılar, arsaları yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade seçeneği ile satın alabilecekler. Ayrıca, arsalar KDV’den muaf tutularak, alıcıların avantajına sunulmuş durumda.

Nasıl Katılabilirsiniz?
İlgilenen alıcılar, TOKİ’nin resmi web sitesi “www.toki.gov.tr” ve “www.emlakmuzayede.com.tr” adreslerinden daha fazla bilgi edinebilirler. Ayrıca, detaylı bilgi almak için 0 212 608 15 00 numaralı telefon hattını arayabilirler.

Bu açık artırma, hem yatırımcılar hem de bireysel alıcılar için büyük fırsatlar sunuyor. Şehir içi ve dışında, çeşitli kullanım amaçlarına uygun arsalar, TOKİ güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Yatırım yapmayı düşünenler için kaçırılmayacak bir fırsat olan bu açık artırma, geniş seçenek yelpazesi ve uygun ödeme koşulları ile dikkat çekiyor.

# Bir, İstanbul, yüzde, Şehir, Otel

23 Nis 2024 - 14:50 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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