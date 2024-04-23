TCG Göksu Fırkateyni Alanya'da halka açıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında TCG Göksu (F-497) Fırkateyni, Alanya halkının ziyaretine açıldı. Alidaş Liman İşletmeleri İskelesi'ne demirleyen 138 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki TCG Göksu Fırkateyni, modern donanımı ve etkileyici yapısıyla ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Gemi üzerinde bulunan savaş helikopteri özellikle çocukların ilgisini çekti. Fırkateynin mürettebatı da ziyaretçilere gemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.