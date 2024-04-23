- Ekonomi

O ARAÇ 100 KİLOMETREDE 10 TL HARCIYOR! Satın alan yaşadı!

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Dünyaca ünlü otomotiv devi Dacia’nın ürettiği elektrikli SUV modeli, sürücülere hem ekonomik hem de çevre dostu bir deneyim sunuyor. Dacia Spring adı verilen bu araç, 100 kilometrede sadece 10 TL gibi düşük bir maliyetle yol alıyor.

O ARAÇ 100 KİLOMETREDE 10 TL HARCIYOR! Satın alan yaşadı! mask
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Otomotiv sektöründeki elektrikli motor dönüşümüne paralel olarak üretilen Dacia Spring, göz alıcı tasarımı ve düşük enerji maliyetiyle dikkat çekiyor. Özellikle yakıttan tasarruf etmek isteyen kullanıcıların tercihi haline gelen bu model, içten yanmalı motorlara göre daha verimli bir sürüş sunuyor.

Dacia Spring’in hızlı şarj özelliği de dikkat çekiyor. Bataryasını hızlı bir şekilde doldurabilen araç, uzun yolculuklarda da etkili bir performans sergiliyor. Tam dolu bataryasıyla yaklaşık 300 kilometre yol gidebilen Dacia Spring, sürücülere hem ekonomik hem de çevreci bir alternatif sunuyor.

# Bir, Gelen

23 Nis 2024 - 13:48 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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