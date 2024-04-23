İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN PERSONEL ALIM İLANI! Yüzlerce personel alınacak

Alım sürecinde toplam 382 daimi işçi pozisyonu için kura ve mülakat yöntemi uygulanacak. Başvuru süreci 22-26 Nisan tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun online platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

Alım kadroları içerisinde 150 erkek ve 50 kadın güvenlik görevlisi, 120 erkek ve 20 kadın temizlik personeli ile 42 erkek şoför bulunuyor. Başvuruların yüz yüze, posta veya e-posta ile yapılmaması gerektiği vurgulanırken, sınavlara katılacak adaylar sonuçların açıklanmasıyla birlikte sınav detaylarını Göç İdaresi’nin resmi web sitesinden öğrenebilecekler.

İçişleri Bakanlığı’nın bu adımı, ülke genelinde istihdam seviyelerini artırma hedefine yönelik bir strateji olarak değerlendiriliyor. Güvenlik, temizlik ve şoförlük pozisyonlarında yapılacak alımlar, iş gücü piyasasına yeni bir ivme kazandıracakken, seçilecek olan yeni personellerin Göç İdaresi’nin hizmet kalitesini artırmasına katkı sağlaması bekleniyor.