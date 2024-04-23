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Alanya'da 23 Nisan coşkusu

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Alanya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü coşkuyla kutlandı. Programda, Alanya Belediyesi'nin yurt dışındaki kardeş şehirlerinden gelen çocuklar da yer aldı

Alanya'da 23 Nisan coşkusu mask
Alanya'da 23 Nisan coşkusu
Alanya'da 23 Nisan coşkusu
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BAYRAMIN kutlama programı, Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde saat 09.00'da başladı. Buradaki törene Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Daire Müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ın anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra kutlamalara İskele'deki Şelale Meydanı’nda devam edildi.

Alanya'da 23 Nisan coşkusu

ALANYA BELEDİYESİ TÜRK BAYRAĞI DAĞITTI

Öğrencilerin gösterilerini sergilediği etkinlik alanının girişine stant kuran Alanya Belediyesi, geniş katılımlı programda vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan buradaki törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp, milli mücadeleyi başlattığını hatırlatarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın en önemli miras olduğuna vurgu yaptı. Yılmaz, "Bayrak sevdası ve bağımsızlık tutkusu, bir milleti şaha kaldırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve yüce milletimizin umudu, neşesi ve güvencesi sevgili çocuklarımız, adaletin dayanağı ulusal egemenliktir. Ulusal egemenlik, bir ulusun onurudur, namusudur ve şerefidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yarınlarımızın güvencesi çocuklarımıza hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı, hem dünyada bir ilki oluşturmaktadır, hem de geleceğin Cumhuriyet nesillerine Atamız'ın verdiği önemi göstermektedir" dedi.

Alanya'da 23 Nisan coşkusu

DÜNYA ÇOCUKLARI ALANYA'DA BULUŞTU

Alanya Belediyesi'nin farklı ülkelerdeki kardeş şehirlerinden gelen 50 çocuğun ve kentte öğrenim gören yaban öğrencilerin de yer aldığı program, resim, şiir yarışmalarının ödül töreni, şiirlerin okunması, müzik dinletisi, 100 Çocuk 100 Atatürk Gösterisi ve halk oyunları ile Türk bayrağı sunumunun ardından sona erdi. Renkli görüntülere sahne olan ve yoğun ilgi gören çocukların gösterileri, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Alanya'da 23 Nisan coşkusu

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23 Nis 2024 - 13:13 - Gündem

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