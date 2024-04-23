4A, 4B, 4C, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hepsine bu işlemler komple ücretsiz !

Özellikle fizik tedavi gibi maliyetli tedavilerde talep yoğunluğunu azaltmak amacıyla, 2023’te kaplıca tedavileri Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınmıştı. Bu uygulama ile birlikte, SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı’ndan emekli olan herkes, kaplıca tedavilerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Uygulama şu anda ‘deneme’ aşamasında ve alınacak karara göre emekliler için ücretsiz kaplıca hizmeti kalıcı hale getirilecek.

Hizmetten Faydalanmak İçin Gerekenler

Yetkililer, kaplıca tesislerinde oluşabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla, hizmetin daha verimli yürütülmesi için bazı koşulların sağlanmasını şart koştu. SGK tarafından karşılanacak bu hizmetten yararlanmak için gerekenler oldukça basit.

Emeklilerin herhangi bir sağlık kurumundan, en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı hekim tarafından sağlık kurulu raporu alması yeterli olacak. Ayrıca, uygulama ileri yaşlardaki emeklileri düşünerek, refakatçileri de kapsayacak şekilde uygulanacak.

Sağlık raporu alan emekli vatandaşlar, uygun bulunmaları halinde 6 ay boyunca ücretsiz olarak kaplıca hizmetinden faydalanabilecekler. 6 ayın sonunda tedavinin devam edip etmeyeceği kararı alınacak ve gerekirse yeni bir rapor alınması gerekecek.