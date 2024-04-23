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Alanya’da balkondan düşen turist ağır yaralandı

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İncekum'da yaptığı tatil sırasında kaldığı otelde balkondan düşen İranlı turist ağır yaralandı.

Alanya’da balkondan düşen turist ağır yaralandı mask
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Edinilen bilgiye göre, talihsiz olay Alanya'nın İncekum Mahallesi’nde bir otelde meydana geldi. Tatil yapan İran uyruklu B.J. (37) ikinci kattaki odasının balkonundan düştü. Bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybettiği düşünülen turist için olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan turistin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

# Bir, sağlık, ilgili, Alanya

23 Nis 2024 - 12:49 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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