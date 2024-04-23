Alanya’da balkondan düşen turist ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, talihsiz olay Alanya'nın İncekum Mahallesi’nde bir otelde meydana geldi. Tatil yapan İran uyruklu B.J. (37) ikinci kattaki odasının balkonundan düştü. Bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybettiği düşünülen turist için olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan turistin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.