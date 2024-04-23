Alanya’da emlak ofisi kurşunlanmıştı! Ekipler o şahsı yakaladı

Edinilen bilgilere göre, saldırı Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi’nde bir emlak ofisine yapıldı. M.S’ye (46) ait emlak ofisi kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından kurşunlandı. 11 el ateş ederek olay yerinden motosiklet ile kaçan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.