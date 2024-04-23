23 Nis 2024 - 11:27 - Gündem

Erbaş Arapça bilmiyor mu? Sorulan soru için tercüme istedi: O anlar sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretine eşlik eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rûdaw muhabirinin kendisine yönelttiği Arapça soruyu anlamayınca Türkçe olarak tercüme etmesini istedi. Erbaş'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.