Erbaş Arapça bilmiyor mu? Sorulan soru için tercüme istedi: O anlar sosyal medyada gündem oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak'ta Abdulkadir Geylani Külliyesi ve İmam-ı Azam Külliyesi ziyaretine eşlik etti. Diyanet'in resmi sitesinde yer alan özgeçmişinde iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiği yazan Erbaş, Rûdaw muhabirinin Selahaddin-i Eyyubi ve Şeyh Abdulkadir Geylani gibi Kürt şahsiyetlerin İslam'a hizmetleri hakkındaki Arapça sorusunu anlamayınca Türkçe'ye çevirmesini istedi.
Erbaş'ın muhabire soruyu Türkçe olarak çevirttiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.