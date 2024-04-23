Alanya Üniversitesi’nde minik eller büyük lezzetlere imza attı

ALANYA Üniversitesi Aşçılık Programı tarafından düzenlenen etkinlikte, minikler aşçı şapkası ve önlüklerini giyerek mutfağa girdiler. Mutfakta ilk olarak kek hamurları yaparak pişiren minik şefler, sonrasında keklerini rengarenk süsleyerek ailelerine ikram ettiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleşen etkinlikte Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner minik şeflerle birlikte mutfakta buluşarak renkli görüntülere imza attılar. Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda miniklerimizi üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. 23 Nisanın coşkusunu onlarla birlikte bizlerde yaşıyoruz. Geleceğimizin emanetçileri miniklerimize bugün bizlerle oldukları için teşekkür ediyoruz. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyorum.” şeklinde konuştu. Minik eller büyük lezzetler etkinliğinin koordinatörlüğünü üstlenen Aşçılık Programı Bölüm

Başkanı Öğr. Gör. Selma Lubabe ERDOĞAN; 23 Nisan kapsamında küçük şeflerimizi mutfağımızda ağırlamaktan büyük zevk aldık. Minik elleriyle büyük lezzetlere imza attılar. Bugün burada olup bizlerle bu günü kutladıkları için onlara ve ailelerine teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu. (Alanya Üniversitesi/BÜLTEN)