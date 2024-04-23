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'Istakoz' ve 'Rolex' tartışmalarının ardından AK Parti'den vekillere uyarı

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Yaktıkları sosyal medya paylaşımlarıyla tartışmalara neden olan AK Partili vekillere ''Herkes sizi izliyor, adımlarınıza dikkat edin'' uyarısı gitti. Bu uyarının 'Istakoz' ve 'Rolex' tartışmalarının ardından gelmesi dikkat çekti.

'Istakoz' ve 'Rolex' tartışmalarının ardından AK Parti'den vekillere uyarı mask
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Son dönemde tartışma konusu olan bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle AK Parti grup yönetimi milletvekillerine uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda "Herkes sizi izliyor, adımlarınıza dikkat edin" denildi.

"HER KONUDA HASSAS OLMALARINI İSTİYORUZ"
AK Parti'de yapılan toplantılarda, iyi niyetli ve samimi olsalar bile sosyal medyadan yapılan paylaşımların kamuoyunda yanlış algılandığını ve tepki çektiği tespiti yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'Şatafat, gösteriş ve kibir' içeren davranışlarda çok hassas olduğuna dikkat çeken AK Parti kurmayları, milletvekillerinin bu konuda zaman zaman uyarıldığını hatırlattı. Son dönemdeki tartışmalar sebebiyle de milletvekillerine daha hassas olmalarını tavsiye ettiklerini ifade eden AK Parti yöneticileri "Hepimiz kamuoyu önünde olan insanlarız. Milletvekili arkadaşlarımıza daha dikkatli olmalarını söylüyoruz. Giyim kuşamdan yemeden içmeye, her konuda hassas olmalarını istiyoruz" dedi.

"HERKES ŞU ANDA SİZİ İZLİYOR"
Türkiye gazetesinin haberinin göre; grup yöneticilerinin milletvekillerinden, yaptıkları açıklamalardan, kullandıkları dil ve söyleme kadar her alanda özenli olmalarını istediği belirtildi. Milletvekillerine, grup yönetimi tarafından "Herkes şu anda sizi izliyor. O sebeple attığınız her adım yanlış anlaşılmaya müsait olabilir. Siz samimi olsanız bile, yanlış algılanacaktır. Bu sebeple çok özenli olun. İstenmeyen sonuçlara yol açacak davranışlardan kaçının" uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Sondakika

# Sosyal, türkiye, Son, ifade

23 Nis 2024 - 11:18 - Siyaset

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