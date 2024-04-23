Çocuklu ailelere 11 bin 290 TL maddi destek! Bakanlık masraflarınıza ortak oluyor!

Akşam Gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül, konuya ilişkin detayları kaleme aldı. Destek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Avrupa Birliği projesi kapsamında evinde eğitimli bakıcı çalıştıran kadınlara yönelik olarak verilecek. İşte detaylar:
Destek Şartları:
Destek, 36 aylık olana kadar en fazla 12 ay süreyle kullanılabilir.
Projelerin ikinci dönemi haziran ayında başlayacak.
Annelerin şartları arasında, İstanbul, Ankara, İzmir illerinde çocuğuyla aynı adres içerisinde ikamet eden ve tam zamanlı bir işte çalışan SSK’lı anneler yer alıyor.
Başvuru tarihine kadar 0-24 aylık çocuğu bulunan ve 0-36 ay çocuk bakımı eğitimi almış bakıcı sağlayacak olan anneler, 12 ay boyunca bu destekten yararlanabilecek.
Bakıcılar İçin Aranan Şartlar:
Bakıcının 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.
Bakıcının çocuğun ailesiyle herhangi bir bağı olmamalı.
0-36 ay çocuk bakımı eğitimini tamamlamış olmalı ve belge sahibi olmalı.
Lise veya üniversitelerin çocuk bakıcılığıyla ilgili bölümlerinden mezun olması gerekiyor.
Bakıcının, bakacağı çocukla aynı adres üzerinde ikamet etmesi gerekiyor.
Tüm bu şartları sağlayan anneler ve bakıcılar, devletin sağladığı destekten yararlanabilecekler. Ayrıca, halihazırda bir bakıcısı olan annelerin de belirtilen şartları karşılaması durumunda destekten yararlanabilecekleri belirtiliyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.