- Ekonomi

Çocuklu ailelere 11 bin 290 TL maddi destek! Bakanlık masraflarınıza ortak oluyor!

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın bir süre önce duyurduğu, bir yıl boyunca çalışan annelere ve bakıcılara sağlanacak destek detayları netleşti. Bu destekle kadın istihdamının artırılması hedeflenirken, her ay 325 euro (11.288,24 Türk Lirası) ödeme yapılacağı belirtilmişti.

Çocuklu ailelere 11 bin 290 TL maddi destek! Bakanlık masraflarınıza ortak oluyor! mask
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Akşam Gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül, konuya ilişkin detayları kaleme aldı. Destek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Avrupa Birliği projesi kapsamında evinde eğitimli bakıcı çalıştıran kadınlara yönelik olarak verilecek. İşte detaylar:

Destek Şartları:
Destek, 36 aylık olana kadar en fazla 12 ay süreyle kullanılabilir.
Projelerin ikinci dönemi haziran ayında başlayacak.
Annelerin şartları arasında, İstanbul, Ankara, İzmir illerinde çocuğuyla aynı adres içerisinde ikamet eden ve tam zamanlı bir işte çalışan SSK’lı anneler yer alıyor.
Başvuru tarihine kadar 0-24 aylık çocuğu bulunan ve 0-36 ay çocuk bakımı eğitimi almış bakıcı sağlayacak olan anneler, 12 ay boyunca bu destekten yararlanabilecek.
Bakıcılar İçin Aranan Şartlar:
Bakıcının 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.
Bakıcının çocuğun ailesiyle herhangi bir bağı olmamalı.
0-36 ay çocuk bakımı eğitimini tamamlamış olmalı ve belge sahibi olmalı.
Lise veya üniversitelerin çocuk bakıcılığıyla ilgili bölümlerinden mezun olması gerekiyor.
Bakıcının, bakacağı çocukla aynı adres üzerinde ikamet etmesi gerekiyor.
Tüm bu şartları sağlayan anneler ve bakıcılar, devletin sağladığı destekten yararlanabilecekler. Ayrıca, halihazırda bir bakıcısı olan annelerin de belirtilen şartları karşılaması durumunda destekten yararlanabilecekleri belirtiliyor.

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23 Nis 2024 - 10:56 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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