23 Nis 2024 - 10:30- Dünya G:

"Sıfırdan milyoner olunabilir" deneyi ABD'li milyonere pahalıya patladı

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Sıfırdan başlayıp 12 ayda 1 milyon dolar kazanabileceğini iddia eden ABD'li milyoner Mike Black, 10 ayda 64 bin dolar kazanabildi ve sokaklarda hastalanıp sosyal deneyini erken bitirdi.

"Sıfırdan milyoner olunabilir" deneyi ABD'li milyonere pahalıya patladı mask
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Servetini bir kenara bırakıp sokaklarda yaşayarak yaptığı sosyal deneyi YouTube'da paylaşan ABD'li milyoner Mike Black'in macerası yarım kaldı. Sıfırdan başlayıp 12 ayda 1 milyon dolar para biriktirebileceğini öne süren Black, YouTube kanalında evsiz olarak geçirdiği günlerle ilgili ilginç videolar yayınlıyordu. Lüks evi ve arabasından vazgeçerek sokaklarda yaşamaya başlayan milyoner, "Birçok kişi pandemide her şeylerini kaybetti ve depresyonda. Bir gecede 10 milyon dolar kaybeden arkadaşım var. Onlara umut olmak istiyorum" diyerek çok çalışmanın gücünü göstermeye yönelik bir sosyal deney paşlatmıştı. 

Sokaklarda dilenerek ve geçici işlerde çalışarak para toplamaya çalışan Black, uzun süre aç ve susuz kaldığını da videolarında anlatıyordu.  Ancak Black'in deneyi, hastalığı nedeniyle kısa sürdü. Sokaklarda yaşamanın ve parasız kalmanın zorlukları nedeniyle hasta düşmesinin ardından YouTube kanalında evsizlik macerasını sonlandırdığını açıkladı.

Kronik yorgunluk ve çeşitli rahatsızlıklar sonucu projesini 2 ay erken bitiren Black, soluğu hastanede aldı. Deneyin düşündüğünden daha zor olduğunu itiraf eden adam, sokaklarda yaşamanın hayatının en zor deneyimi olduğunu, bazen içecek su bile bulamadığını söyledi.

Black, üç ayda kiralık bir ev tutmayı başarmış ve girişimci ruhuyla sosyal medyadan para kazanmaya da başlamıştı. 1 milyon dolar hedefine ulaşamasa da azmin gücünü gösterdiğine inanan milyoner, 10 ayda 64 bin doları ancak kazanabildi.

Kaynak: AA

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23 Nis 2024 - 10:30 - Dünya

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