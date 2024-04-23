- Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta fiyat tabelası yeniden değişiyor

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Brent petrolde ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar sonucunda, 25 Nisan itibarıyla Türkiye'de motorin fiyatlarında 1 lira 40 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Motorin İstanbul’da şu an için litre başına 42 lira 18 kuruştan satışa sunuluyor.

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta fiyat tabelası yeniden değişiyor mask
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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, Türkiye’de akaryakıt tüketici fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

25 NİSAN'DA MOTORİNE İNDİRİM
25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorinde indirime gidilecek.

İstanbul’da şu anda litre başına 42 lira 18 kuruş olan motorin fiyatlarında 1 lira 40 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik öngörülmüyor; benzinin litresi ortalama olarak 43 lira 58 kuruş seviyesinde sabit kalmaya devam edecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'deki akaryakıt fiyatları, bir dizi hesaplama sonucu belirleniyor. Öncelikle, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı (GRF), Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kurundan etkileniyor. GRF’ye, özel tüketim vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı eklenerek KDV hariç Rafineri Satış Fiyatı hesaplanıyor.

FİYAT BELİRLEMEDE DIŞ FAKTÖRLER
Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde, global petrol fiyatları ve döviz kurları gibi dışsal faktörler büyük bir rol oynuyor. Bu nedenle, Brent petrolün varil fiyatı ve döviz kurlarındaki her türlü dalgalanma doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL

Benzin: 43,62 TL

Motorin: 42.20 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 44,47 TL

Motorin fiyatı: 43,09 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 44.71 TL

Motorin fiyatı: 43.34 TL

Kaynak: Karar

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23 Nis 2024 - 10:21 - Ekonomi

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