Son dakika - Antalya depremle sallandı

Kaş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının yerin 28.43 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Bir diğer açıklama da Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden geldi. Kandilli saat 09.37'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

Kaynak: Karar