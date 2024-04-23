Devlete binlerce personel alınacak: Başvurular başladı

Başvuru yapacak adaylardan bazı şartlar aranıyor:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları: Başvuru yapacak olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

Yaş Şartları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesine göre belirlenen yaş şartlarını taşıyanlar başvurabilir.

Kamu Haklarına Sahip Olmak: Herhangi bir kamu hakkından mahrum bulunmayan bireyler başvuru yapabilir.

Askerlik Durumu: Askerlikle ilişiği olan adaylar için belirli şartlar aranıyor.

Adli Sicil Temizliği: Belirli suçlardan mahkum olmamış olmak ve adli sicilin temiz olması gerekiyor.

Sağlık Durumu ve Engellilik: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek durumlar aranmıyor.

Sözleşmeli Çalışanlar: Daha önce sözleşmeli olarak çalışmış ve sözleşmesi feshedilenlerin başvuruda bulunabilmesi için belirli bir süre geçmesi gerekiyor.

Emeklilik veya Aylık Almamak: Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almayanlar başvuru yapabilir.

Esnek Çalışma Saatlerine Uygunluk: Mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya uygun olan adaylar değerlendirilecektir.

Bu şartlara uygun olan adaylar, ilgili kurumların resmi internet sitelerinden başvuru yapabilirler. Bu geniş çaplı alımlar, çeşitli alanlarda nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayarak kamu hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor.