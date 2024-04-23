Yatırımcılar dikkat! Altında Çin etkisi görüldü...

Küresel altın piyasasında yaşanan son gelişmeler, yatırımcıları ve piyasa takipçilerini harekete geçirdi. Özellikle Çin'in değerli metal talebindeki artış, altın fiyatlarını yükseltiyor. İşte 23 Nisan 2024 tarihinde güncellenen altın fiyatları ve piyasadaki son durum.

Çin, değerli metaller piyasasında hem üretici hem de tüketici olarak öne çıkıyor. Son dönemde Çin'de yaşanan ekonomik dalganın, altına olan talebi artırması ve bu talebin fiyatları yukarı çekmesi dikkat çekiyor. Philip Klapwijk, Hong Kong merkezli Precious Metals Insights Ltd'nin genel müdürü, Çin'deki yatırım seçeneklerinin sınırlı oluşunun ve ekonomik belirsizliklerin altına olan ilgiyi artırdığını belirtti.

JEOPOLİTİK GERGİNLİKLERİN ALTIN FİYATLARINA ETKİSİ

Orta Doğu ve Ukrayna'daki artan jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor. Uzmanlar, bu tür belirsiz dönemlerde yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri altına yönelim gösterdiklerini ifade ediyor. ABD'deki faiz oranlarının potansiyel düşüşü de bu eğilimi destekleyen bir diğer faktör.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

23 Nisan 2024 tarihinde altın fiyatları şu şekilde gerçekleşti:

Gram altın satış fiyatı: 2.414,23 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4.169,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 8.517,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 16.619,70 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.601,00 TL

Grmse altın satış fiyatı: 41.676,71 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.306,14 dolar

Çin'deki artan altın talebi ve küresel jeopolitik gerginlikler, 2024 yılında altın fiyatlarını önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, bu gelişmeleri dikkatle takip ederek yatırım kararlarını şekillendiriyor.

Kaynak: Karar