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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul'da döner kesti

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ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman Büyükelçiliği'ne ait Tarabya rezidansında döner keserek davetlilere ikram etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul'da döner kesti
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul'da döner kesti
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ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman Büyükelçiliği'ne ait Tarabya rezidansında döner keserek davetlilere ikram etti. Steinmeir'in ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da döner kesti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bugün gerçekleşen Türkiye ziyaretinde Alman Büyükelçiliği'ne ait Tarabya rezidansında bir davete katıldı.

Steinmeier'e, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve davetliler eşlik etti.

STEİNMEİER ALMANYA'DAN GETİRİLEN DÖNERİ KESTİ

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, kendisine ziyaretinde eşlik eden Berlin'de döner dükkanı işleten Arif Keleş'in Almanya'da hazırlayıp getirdiği döneri kesti. Kendi kestiği dönerden yiyen Steinmeier'in ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da döner kesti. İmamoğlu, döner keserken Arif Keleş'ten bilgiler aldı. Daha sonra kesilen döner, davetlilere dağıtıldı.

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23 Nis 2024 - 07:50 DHA İstanbul- Gündem

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