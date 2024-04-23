Cemaat lideri hayatını kaybetti

İsmailağa Cemaati yaptığı bir duyuru ile 94 yaşındaki liderleri Hasan Kılıç'ın hayatını kaybettiği duyurdu.
Cemaatin yaptığı açıklada "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" sözleri kullanıldı.
Çok sayıda kişinin katılması beklenen Hasan Kılıç'ın cenaze töreni programı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yaşı nedeni ile ölüme yakın olduğu belirtilen Hasan Kılıç'ın vefatı halinde cemaat içinde yeni liderin kim olacağına dair tartışmalar bir süredir devam ediyordu.
Açıklamaları nedeni ile cemaatten atılan Cübbeli Ahmet ismi ile bilinen Mahmut Ünlü de Hasan Kılıç'ın vefatı sonrası bir taziye mesajı paylaştı.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.