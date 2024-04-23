Meclis'ten geçti: Emeklilere refah payı yolda.. Zil takıp oynayacaksınız!

Hükümet, emeklilerin refah düzeyini artırmak için yeni bir adım attı. Meclis'te görüşülen "Torba Yasa" kapsamında, emekli maaşlarına refah payı eklenmesi planlanıyor. Bu düzenleme ile birlikte, emeklilerin maddi refahlarının artırılması bekleniyor.



Hükümet yetkilileri, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve ekonomik olarak daha güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla bu adımı attıklarını belirtiyorlar.



Özellikle emeklilerin ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde, refah payıyla maaşların artırılmasıyla emeklilerin yaşam kalitelerinin yükselmesi hedefleniyor.

15-20 GÜN İÇİNDE RESMEN AÇIKLANACAK

Emeklinin Temmuz maaş zammıyla ilgili detaylar merak edilirken, refah payı konusunda önemli bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin refahını artıracak düzenleme için tarihi bir duyuru yaptı.



Bakan Işıkhan, "emekli refahının artırılmasına" yönelik paketin özel bir lansmanla duyurulacağını belirtti. Işıkhan, "Emeklimize öncelik veren ve onları destekleyen çalışmayı paylaşacağız" şeklinde ifadeler kullandı.



Bakan Işıkhan, "Yaklaşık 15-20 gün içinde elimizdeki somut veriler doğrultusunda, emeklilerimize öncelik tanıyan ve onları destekleyen her çalışmayı paylaşacağız" diye konuştu.

YÜZDE 50 ZAM YAPILMASI BEKLENİYOR

Yasa tasarısına göre, emekli maaşlarına eklenecek olan refah payı, emeklilerin maddi açıdan rahat bir nefes almalarına imkan tanıyacak. Bu adımın, emeklilerin sosyal ve ekonomik refahlarını artırmaya yönelik bir girişim olduğu belirtiliyor.



Refah payı oranının Temmuz zammı oranının üstüne yüzde 20 olarak belirlenmesiyle birlikte, emeklilere Temmuz ayında yaklaşık yüzde 50'lik bir zam bekleniyor.



Yasa tasarısının yasalaşması durumunda, emekli maaşlarına eklenen refah payıyla birlikte emeklilerin maddi durumlarında belirgin bir iyileşme sağlanacak.

Kaynak: Kamu Son Haber