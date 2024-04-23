Yazlık evi olanlar dikkat! Başınız derde girecek...'Cezası tam 600 bin lira'

Edirne’de yazlık evlerini belgesiz bir şekilde kiraya verenlere ceza yağdı.

Sıcakların artması ve yaz mevsiminin gelmesiyle beraber tatil beldelerindeki evlere olan talep arttı. Hem oteller hem de kiralık daireler nisan ayı itibarıyla dolmaya başladı.

Edirne Saroz Körfezi sahillinde bulunan yazlık evlerin ise ‘’Turizm amaçlı kiralama izin belgesi’’ olmadan kiraya verildiği tespit edilerek tam 600 bin lira ceza kesildi.

Edirne Saroz Körfezinde yapılan denetimlerde tam 6 yazlık sahibine toplamda 600 bin lira para cezası kesilirken ekipler bu denetimlerin süreceğini açıkladı.

TURİZM AMAÇLI KİRALAMA BELGESİ NEDİR ?

Kiraya verenin konutunu gerçek veya tüzel kişilere en fazla yüz gün süreyle kiralamasına izin verilmesi amacıyla kültür ve turizm bakanlığı veya konutun bulunduğu ilin il kültür ve turizm müdürlüğü tarafından düzenlenen belgedir.

Yasal dayanak konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun kanun no: 7464 r.g. tarihi: 2.11.2023 Konutların turizm amaçlı kiralanması faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin yönetmelik r.g. tarihi: 27.12.2023 turizm amaçlı kiralama izin belgesi başvuruları sadece e- devlet üzerinden kültür ve turizm bakanlığına yapılır yönetmelik hükmü gereği, yüksek nitelikli konutlar (rezidans) için yapılacak izin belgesi başvuruları bakanlık (turizm işletmeleri belgelendirme ve geliştirme daire başkanlığı) tarafından, diğer tüm başvurular ise il kültür ve turizm müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.

Kaynak: Kamu Son Haber