- Ekonomi

23 Nisan'da çocukların yüzü gülecek: Devletten para yardımı!

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Halkbank, çocuk için yapılacak harcamalarda, 100 TL bayram harçlığı veriyor.

23 Nisan'da çocukların yüzü gülecek: Devletten para yardımı! mask
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23 Nisan günü de başvuru yapılabileceği belirtilirken kampanya için son tarihin 25 Nisan olduğu açıklandı.

23 Nisan konsepti ile hazırlanan kampanya kapsamında Halkbank, Paraf Kart sahiplerine 100 TL'lik paraf para hediyesi verileceğini açıkladı.

Yapılan açıklama ile kampanyaya katılım koşulları detayları ile anlatıldı.

100 TL'lik harçlığın alınabilmesi için 20-25 Nisan 2024 tarihlerinde yurt içinde çocuk eğlence yerleri ve oyuncak sektöründe satış yapan dükkanlardaki tüm Banka POS'larından yapılacak her 750 TL ve üzeri harcamaya 50 TL, toplamda 100 TL ParafPara ödenecek.

Kampanyadan yararlanmak için harcama yapmadan önce Paraf Mobil’i indirerek HEMEN KATIL butonuna tıklanması yeterli olacak.

Müşteri bazlı uygulanacak kampanyada bir müşteri kampanyaya bir kez yaralanabilecek ve toplamda en fazla 100 TL ParafPara kazanabilecek.

Aynı gün aynı iş yerinden yapılacak birden fazla harcamada ilk harcama dikkate alınacak. Bir katla başlatılan kampanya otomatik olarak bankanın diğer kartlarında da geçerli olacak.

Hedef harcamaya hangi kartla ulaşılırsa, 100 TL'lik ödeme o karta yüklenecek.


Kampanya kapsamında kazanılan 100 TL, 10 Haziran saat 21.59'a kadar harcanmaması halinde 11 Haziran'da geri alınacak.

Kaynak: Kamu Son Haber

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23 Nis 2024 - 05:04 - Ekonomi

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