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Uzman isim yatırımcılara müjdeyi verdi: "Zil takıp oynayacaksınız" Altında bayram havası!

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Altın yatırımcısının tedirgin bekleyişi sürerken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, borsa, altın ve dolar yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. İslam Memiş'ten Dolar'ı olanlara bomba bir altın önerisi geldi.

Uzman isim yatırımcılara müjdeyi verdi: "Zil takıp oynayacaksınız" Altında bayram havası! mask
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İslam Memiş yatırımcıların en çok merak ettiği "Borsada düşüşler devam edecek mi?" "Altın fiyatlarında sert düşüşler devam edecek mi?" "Kripto paralarda yükselişler devam edecek mi?" sorularına yanıt verdi.

"BORSADA 9000 SEVİYESİ ALTINI BEKLİYORUM"

Borsa'da Pazartesi günü yarım puanlık bir düşüş olduğunu ve Borsa İstanbul 100 endeksinin günü 9 bin 645 puandan günü kapattığını hatırlatan İslam Memiş bu hafta 9400- 9800 puan seviyesini takip edeceğini söyledi. Borsada yükselişlerin kalıcı olmayacağını ifade eden İslam Memiş 9000 puan seviyesinin altındaki rakamları beklemeye devam edeceğini belirtti. İslam Memiş, yaz aylarında 12 bin puan beklediği öngörüsünü tekrarladı.


Dolar kuru 3250 lira seviyesinde seviyesinde. Dolar TL veya döviz kurlarındaki ilginç bir şey yaşandığını söyleyen İslam Memiş serbest piyasada dövizin, kurumlara göre 1 liralık bir görüldüğünü, kurumlarda 3250 seviyesinde kurun alışılmışın dışında serbest piyasada daha düşük bir şekilde 3249 lira olduğunu söyledi. Serbest piyasalarda daha ucuz bir kur olduğunu vurguladı.

"DOLAR VE EURO'DAKİ DÜŞÜŞ KALICI DEĞİL"

Dolar ve Euro'da düşüş ve yatay seyirlerin kalıcı olmadığını vurgulayan İslam Memiş döviz kuru ile ticaret yapan vatandaşlara döviz kurlarında düşüş olacağına dair bir beklentisinin olmadığını belirtti. Kendi gözünde Dolar ve Euro'nun şu an ucuz olduğunu söyleyen İslam Memiş 40 TL üzerindeki yükselişleri beklemeye devam ettiğini vurguladı.


"1 MAYIS'TAN SONRA KARAR VERİN"

İslam Memiş Euro ile ilgili kararların ise FED'in faiz toplantısı sonrasında verilmesi gerektiğine işaret etti. 1 Mayıs'ta FED'in faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde bir beklenti olduğunu sözlerine ekledi.

Dövizde yukarı yönlü ya da aşağı yönlü bir kırılmanın olmadığını, belirsiz gergin bir piyasanın olduğunu, tamamen Ortadoğu'ya, jeopolitik gerilime odaklanmış bir piyasanın olduğuna dikkat çekti. İslam Memiş 1 Mayıs tarihine kadar bu dar bant aralığında sıkışan fiyatlanmaların gerginliklerin hem Ortadoğu nedenli hem FED nedenli bu sıkışmanın devam edeceğini söyledi.

Ons altın tarafında 2 bin 331 seviyesinin olduğunu hatırlatan İslam Memiş son bir haftadır altın ve gümüş tarafında düşüş beklediğini söylediğini hatırlattı. Ons altında düşüş beklemeleri nedeni ile varlıkları riske etmemek için Dolar'da kalmayı, dolar almayı tercih ettiklerini söyledi.

"DOLARLA ALTIN ALINLAR KAZANÇLI ÇIKACAK"

Ons altında düşüşle birlikte Dolarla altın almanın daha ucuz olacağını, ons altında 2300 altında sarkmaları beklediklerini belirten İslam Memiş bugün o beklenen düşüşler artık gerçekleştiğini söyledi. 2330 Doların destek seviyesi olduğunu onun altında ise 2250 destek seviyesi bulunduğunu belirten İslam Memiş düşüş eğilimi devam etmekte olduğunu vurguladı. İslam Memiş " Korkan veya tedirgin olan varsa yüzde 50 alım yapabilir. Ama biraz daha beklemek isteyenler 2300 destek seviyesini takip edebilir. Altın ve gümüşte beklediğimiz düşüşler nihayet başladı. Acele edilmemesi panik yapılmaması noktasında uyarılarım devam ediyor" diye konuştu.

Elinde doları olanların altın alması için fırsatlar geldiğini vurgulayan İslam Memiş altında 2 bin Dolar kadar bir gerileme olduğuna dikkat çekti.

"DÜŞÜŞ BEKLEMİYORUM"

Altında orta ve uzun vadede öngörüsünün değişmediğini vurgulayan İslam Memiş ons altında 2600 devamında 3000 dolar seviyesinde, gram altında yaz aylarında düğün mevsiminde özellikle Temmuz Ağustos aylarında 3 bin lira seviyesi, yıl sonuna kadar da 3500 lira seviyesi yine masada durmaya devam ettiğini söyledi. Memiş bu noktada herhangi bir düşüş gerileme beklemediğini söyledi.

Gram altın tarafında yatırımcının mutlaka ons altını takip etmesi gerektiğini hatırlatan İslam Memiş TL ile alım yapan gram altın yatırımcısının ons altın 2300 dolar seviyesinin altına sarktığında karşısındaki gram altın kaça denk geliyorsa oradan alımlarınızı yapabileceklerini söyledi. Şu an gram altının 2550 lira olduğunu ve ons altından negatif etkilenen gram altının yüzde 2.5 oranında değer kaybı ile haftanın ilk işlem gönünü tamamladığını aktardı. 2 hafta öncesi 2700 seviyesinin gram altında görüldüğünü belirten İslam Memiş yine gram altında da korkan tedirgin olanların yüzde 50 alım yapmaları önerdi. Yakın zamanda Ortadoğu'dan gelecek bir gerilim haberinin altın fiyatlarını yeniden 2700 seviyesine fırlatabileceğini söyledi.

İslam Memiş elinde Doları olanların gümüş almaları halinde altından da fazla kar elde edebileceği ve gümüşün şu günlerde bedava olduğunu söyledi.

Uzman isim yatırımcılara müjdeyi verdi:

Kaynak: Kamu Son Haber

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23 Nis 2024 - 05:00 - Ekonomi

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