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'Canımızı zor kurtardık'

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Deplasmanda karşılaştıkları Siirt İl Özel İdare Spor maçından önce çıkan olaylarda jiletlenen, tehdit ve darp edilen Armoni Alanya Kestelsporlu futbolcular, uğradıkları saldırıları anlatırken "Siirt'te futbol terörü yaşandı" dediler

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'Canımızı zor kurtardık'
'Canımızı zor kurtardık'
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TFF 3. Lig'in 29. haftasında önceki gün Siirt İl Özel İdare Spor ile deplasmanda karşılaşan Armoni Alanya Kestelspor, küme düşme hattında yer alan rakibinin taraftarları, yöneticileri ve kulüp çalışanları tarafından maç öncesinde saldırıya uğradı. Akıllara durgunluk veren olayların yaşandığı maçın ardından dün Alanya'ya gelen mavi beyazlı kafile, kulüp tesislerinde Başkan Levent Uğur, yöneticiler ve Alanya Belediye Başkan Vekili Abdurrahman Açıkalın tarafından karşılandı. Yeni Alanya'ya konuşan Armoni Alanya Kestelspor Başkanı Levent Uğur, Siirt'te futbol terörünün yaşandığını söyledi.

"HER ŞEYİ ÖNCEDEN KURGULAMIŞLAR"


Başkan Uğur, "Müsabaka öncesi Siirt düşme potasında, biz de play-off için 3'üncülük 4'üncülük mücadelesi veriyorduk. Bunun için her şeyi önceden kurgulamışlar. Soyunma odasından sahaya kadar sporcularımıza saldırılar başladı. Sporcularımıza demir sopalar, taşlar, jiletler ile saldırılmış. Biz detaylı açıklamayı kulüp sayfamızdan yaptık. Özellikle onların oyuncularından Mansur, 38 yaşında, daha önce Amedspor, Bursaspor ve Sakaryaspor maçlarında da jiletli organizasyonlar yaptığı için futboldan men edilmiş bir arkadaş. Bu arkadaş her nedense men edilmesine rağmen affedilmiş. Bu değerli arkadaşımız tekrar sahalara dönmüş. Yine işin içinde bu arkadaş başrol oynuyor. 72 numaralı oyuncuları, 13 numaralı oyuncuları ve Mansur Çalar baş aktörler. Ve sahaya yaka kartları ile soktukları holiganlar içeride teknik heyetimize ve sporcularımıza saldırdılar. 2 tane oyuncumuzun jilet kesiği, sportif direktörümüzün ve 3 tane oyuncumuzun vücutlarının değişik yerlerinde boru ile vurdukları için darp izleri oluşmuş durumda. Sonrasında Batman Devlet Hastanesi'nde darp raporları alındı ve hastande pansumanları yapıldı. Takımımız Alanya'ya intikal etti ve tesislerimize yerleştiler. Futbolda terörü, sporda şiddeti kınıyoruz. Hak edenin hak ettiği sonuçları alacağı, verdiği mücadeleyi, döktüğü alın terini, emeğinin karşılığını aldığı bir futbolu ve spor camiasını özlemle bekliyoruz" dedi.

"FUTBOL TERÖRÜ SONA ERSİN"


Alanya Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Abdurrahman Açıkalın, Armoni Alanya Kestelspor kafilesini dün karşılayanlar arasında yer aldı. Yaşananlardan dolayı üzüntüsünü dile getiren Açıkalın, "Dün talihsiz bir olayla karşılaştık. Bugün ülke genelinde kanayan yaramız olan futbolda terörün uzantısı maalesef ki bizi de buldu. Umarım futbol politik kavramından tamamen uzaklaşır. Kendi kararlarını verdiği apolitik bir özerk kuruma dönüşür. Kararlar hiçbir yere bağlı kalmaksızın hür ve özgür iradeye bağlı kalınarak alınabilsin. Böylelikle futbol terörü de bu şekilde sonlansın. Sporcularımızın bazılarında yaralanmalar oldu. Tedavilerinin ardından biraz önce şehrimize sağ salim döndüler. Çok büyük bir üzüntü yaşadık. Umarım bir daha yenisi yaşanmaz. Bizler iyi günde olduğu gibi sporcularımızın, hocalarımızın ve spor kulubümüzün kötü gününde de yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"DAYAK YEMEK İSTEMİYORUM"


Maç haricinde her şeyi yaşadıklarını ifade eden Alanya Kestelspor Teknik Direktörü Yusuf Tokaç, yaşananlar için "Kesinlikle kurguydu" dedi. Tokaç, "Olaylar maçtan önce başladı. Bunun kesinlikle kurgu olduğunu düşünüyoruz. Normalde maçtan önce tedbir alınması gerekiyordu. Çünkü soyunma odaları dip dibe ve aynı yerden giriş çıkış var. Biz bunu önceden biliyorduk fakat tedbir alınır diye düşünüyorduk. 10 kişilik bir güvenlik ekibi getirmişler, polisler çok azdı. Herkesin elinde jiletler ve bıçaklar vardı, oyuncularımızı tehdit ettiler. Daha maç başlamadan sporcularımıza arkadan vurmalar başlamıştı. Rakibin hocaları ve antrenörleri de dahil bize tehditler savurdular. Hatta dışarıdan adam bile tutmuşlar. Bıçakları gösteriyorlar, jiletleri gösteriyorlar, arkadan arkadan vuruyorlar. Biz saha içine girince olaylar büyümeye başladı. Orada bağırmalar, çağırmalar ve tehditler çoğaldı. Ona bile müdahale edilmedi. Biz maça çıkmama kararı aldık fakat hakem bize kesin çıkmamız gerektiğini ve çıkmadığımız takdirde 3 puanımızın silineceğini söyledi. Sahada emniyet vardı ama yoktu. Takımımızda genç çocukların olması onları biraz da ürküttü. Biz onların önüne geçmeye çalıştık ama pek de geçemedik. Öyle bir organize olmuşlar ki, herkes saldırıyor. Futbol harici her şey vardı. Emniyet kesinlikle önlem almamış. Maçın sonuna doğru bir şey yapıyormuş gibi göründüler ama yalandan bir görüntüydü bizim için. Eğer biz içeriye 1-0 önde girmiş olsak devre arasında kıyamet kopardı. Hakem bize 'Ben dayak yemek istemiyorum' gibi şeyler söyledi. Yüzde yüz penaltı olmayan pozisyonda penaltı verdiler. Hakemler de dahil bu oyunun içinde hepsinin olduğunu biliyoruz. Biz 30 kişilik ekip, onlar ise 500 kişilik bir ekipti orada, nasıl baş edelim? Dediğim gibi arkanızda çok ciddi bir emniyet de yok. Öyle olunca bu sonuç kaçınılmaz oldu" dedi.

"MAÇI VERMEMİZİ İSTEDİLER"


Alanya Kestelspor'un yedek kalecisi Emin Emir Kavasoğlu, Siirt'te kabus gibi bir gün geçirdiklerini söyledi. Kavasoğlu, "Çok gergin bir ortam vardı. Sahaya bakmaya çıktığımızda da çok yanlış ithamlarla karşılaştık. Bizden maçı vermemizi istediler. Fakat biz hiç öyle bir düşünceye girmedik. Soyunma odasına gittik ve hazırlandık. Tekrar sahaya çıktığımızda da aynı şeylerle karşılaştık. Bize kesici, delici her türlü aleti gösterdiler. Hafta boyunca sosyal medyadan da tehditler aldık. Isınma bittikten sonra soyunma odasına giderken darp edildik. Ben boynuma jilet darbesi aldım. Arkadaşımız Doğukan'ın bacağına vurdular. Kaptanımıza bıçak gösterdiler. Rakip takımın kaptanı saha içinde 'Bana yaklaşanı kırarım' diyerek bizi tehdit etti. Biz bu şartlar altında futbol oynamaya çalıştık. Ben hayatımda ilk defa böyle bir ortam görüyorum. Futbola dair ortamda hiçbir şey yoktu. Canımızın derdine düştük. Hakemler korkmuş. Onları da baskı altına almışlar. Bizim aleyhimize çok saçma sapan kararlar verdiler. Bu Türk futbolunun gerçeği olmuş. Yanlış şeyler yapılıyor. Onca emeğimiz gitti" ifadelerini kullandı. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ

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23 Nis 2024 - 03:49 - Spor

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