- Kültür-Sanat

Dünya çocukları Alanya'da

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ALANYA Belediyesi’nin kardeş şehirleri Litvanya’nın Silute ve Trakai, Polonya’nın Wodzislaw-Slaski ve Nowysacz, Finlandiya’nın Rovaniemi ve Kıpçak-Gagavuzya şehirlerinden öğretmenleriyle birlikte hafta başında Alanya’ya gelen 50 öğrenci, belediyeyi ziyaret etti.

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Öğretmen ve öğrenciler, Meclis Salonu’nda düzenlenen programda Başkan Vekili Murat Levent Koçak ile görüşerek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

VEKİL KOÇAK: ATATÜRK, DÜNYADA ÇOCUKLARA BAYRAM ARMAĞAN EDEN TEK LİDERDİR

Dünyanın farklı noktalarından Alanya'ya gelen çocukların, ülkeler arası dostluk ilişkilerinde birer köprü olacaklarını belirten Başkan Vekili Murat Levent Koçak, "Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik adına hepinizi selamlıyorum ve hoş geldiniz diyorum. Kardeş şehirlerimizden gelen heyetleri ağırlamaktan son derece mutluyuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı tüm dünya çocuklarına armağan eden tek liderdir. Sizlere de onun şu altın sözlerini hatırlatmak istiyorum, 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.' Tekrar ziyaretiniz için teşekkür ediyor, güneşin gülümsediği şehir Alanya’da hoş vakit geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.


KARDEŞ ŞEHİRLERDEN TEŞEKKÜR

Kardeş şehirlerin heyet sözcüleri de Başkan Vekili Koçak’a Alanya’da kendilerini ağırladıkları için teşekkür ettiler. Alanya’nın sıcak iklimi ve doğası ile cezbeden bir kent olduğunu söyleyen misafirler, kendi ülkelerine özgü hediyeleri Başkan Vekili Koçak’a sundular. Koçak da misafirlere, Alanya muz lifinden yapılmış çiçek tablosunu hediye etti. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi

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23 Nis 2024 - 03:45 - Kültür-Sanat

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