- Siyaset

'Çocuklarımız için çalışacağız'

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MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebeti ile bir kutlama mesajı yayınladı. Sünbül, Türkiye'nin geleceğinin teminatı olan çocukların bu özel gününü kutlayarak, milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

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Başkan Sünbül, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin ilan edildiği, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizin bağımsızlık mücadelesinin simgesi ve geleceğe yönelik umutlarımızın en güçlü ifadesidir." Çocukların sevgi ve umut dolu yüzlerini görmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Sünbül, "Onların gülen yüzleri, geleceğimizin aydınlık olacağına dair en büyük işarettir. Bugün, milli birlik ve beraberliğimizi bir kez daha göstererek, gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakma kararlılığımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.


Sünbül, mesajını şu sözlerle sonlandırdı: "Bu özel günde, çocuklarımızın gülüşleriyle dolu bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." (MHP Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: MHP Alanya

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23 Nis 2024 - 03:44 - Siyaset

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