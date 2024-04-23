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Yeni yönetim yabancıları dinledi

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Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi, belediyenin yeni yönetimi ile ilk toplantısını yaptı

Yeni yönetim yabancıları dinledi mask
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BELEDİYE Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Yabancılar Meclisi üyeleri ile Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak ve Meclis Başkan Vekili ve Turizm Komisyonu ve Kent Estetiği Komisyonu Başkanı Abdurrahman Açıkalın katıldı. Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Alanya Belediyesi’nin yeni Başkanı Osman Tarık Özçelik'i tebrik etti. Karaoğlu, yeni dönemde, yeni yönetim ile birlikte başarılı işlere imza atmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni yönetim yabancıları dinledi

AÇIKALIN: FİKİR VE ÖNERİLERİNİZE AÇIĞIZ

Toplantıda konuşan Belediye Meclisi Başkan Vekili ve Turizm Komisyonu ve Kent Estetiği Komisyonu Başkanı Abdurrahman Açıkalın ise Karaoğlu ile Yabancılar Meclisi Üyelerine, bugüne kadar Alanya için vermiş oldukları emekten dolayı teşekkür etti. Hep birlikte Alanya’yı daha iyi bir kent haline getirmek için çalışacaklarını kaydeden Açıkalın, "Bu anlamda bizler de siyasiler olarak görevler üstlendik. Belediye Meclis Başkan Vekilliği görevinin yanı sıra Turizm Komisyonu ve Kent Estetiği Komisyonlarında da görev alıyorum. Her türlü fikir ve önerilere açık olduğumu bilmenizi istiyor, her birinize başarılar diliyorum" dedi.

'HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak da, Alanya’da yaşayan her bir yabancının kent için bir değer olduğunu belirtti. Koçak, "Alanya için, bizler için siz, kültürel bir zenginliksiniz. Sizler için kullanılan Yeni Alanyalı terimi de buradan geliyor. Bugüne kadar her biriniz onlarca çalışmada gönüllü olarak, Alanya için emek vererek, ne kadar bizden birisi olduğunuzu gösterdiniz. İlerleyen süreçte de birlikte çalışmalar yapmaya gayret edeceğiz. Hepinize, vermiş olduğunuz emeklerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. Toplantının sonunda Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Başkan Vekili Koçak’a hediye, Açıkalın’a ise çiçek takdim ederek görevlerinde başarılar diledi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi

# Bir, etti, Belediye, Alanya

23 Nis 2024 - 03:43 - Siyaset

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