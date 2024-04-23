Bugün 23 Nisan

Kutlama töreni saat 09.00’da Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayacak. Kutlamalar saat 09.30’da İskele Şelale Meydanı’nda devam edecek. Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılacağı program, ödül töreni, şiirler, müzik grubu dinletisi, 100 Çocuk 100 Atatürk Gösterisi, Dünya Çocukları Alanya Buluşması, halk oyunları gösterisi ve bayram sunumu ile sürecek. (Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü