- Kültür-Sanat

Bugün 23 Nisan

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ALANYA’DA bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

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Kutlama töreni saat 09.00’da Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayacak. Kutlamalar saat 09.30’da İskele Şelale Meydanı’nda devam edecek. Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılacağı program, ödül töreni, şiirler, müzik grubu dinletisi, 100 Çocuk 100 Atatürk Gösterisi, Dünya Çocukları Alanya Buluşması, halk oyunları gösterisi ve bayram sunumu ile sürecek. (Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü

# devam, eğitim, Atatürk, çocuk, Alanya

23 Nis 2024 - 03:37 - Kültür-Sanat

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