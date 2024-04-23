23 Nis 2024 - 03:15- Ekonomi G:

'Sektörün en uzun krizini yaşıyoruz'

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Türkiye'den konut alan Rus sayısı yüzde 88 azaldı. Alanya inşaat ve emlak sektörü temsilcileri, krizin büyüyerek devam ettiğini belirterek "Artık yatırımcı ile mülteci ayırt edilmeli" dediler

'Sektörün en uzun krizini yaşıyoruz' mask
'Sektörün en uzun krizini yaşıyoruz'
'Sektörün en uzun krizini yaşıyoruz'
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GEÇTİĞİMİZ yıl Ocak-Mart ayları arasında, Rusların ülke dışında en çok konut aldığı iki ülke toplam yüzde 42,3'lük oranla Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri olmuştu. RBC Emlak Servisi, son 1 yılda Türkiye'den konut alan Rusların sayısının yüzde 88 azaldığını aktardı. Bu düşüşü değerlendiren Alanya inşaat ve emlak sektörü temsilcilerinden bazıları "Sektörümüz kan ağlıyor" derken, bir kısmı ise "Düşüş var fakat yüzde 88 değil" dediler.

'ANKARA'DA PLANLI RANDEVULARIMIZ VAR'

İnşaat ve emlak sektöründe yaşanan kriz ile ilgili çalışma başlattıklarını dile getiren Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker, "Yapılan haberin kaynağı, yabancı bir emlak şirketinin yorumu. Doğru veriye ulaşmak için tapu müdürlüğünden o datanın alınması ve yıllara göre bakılması lazım. Tabi ki Rusların Türkiye'den aldığı gayrimenkul sayısında bir düşüş oldu ama bu oranda değil. Bunun sebebi de ikametgahla ilgili yatırım bedelinin artması ve bürokraside yapılan ani değişikliklerdir. Biz zaten bu sorunu öngörmüştük. Yatırımcı ile mültecinin ayırt edilmesi gerekiyor. Seçim süreci araya girdiği için adımlar atılamadı. Ama biz sivil toplum örgütleri olarak çalışmalar yapıyoruz. 1 ay içerisinde Ankara'da planlı randevularımız var. Söylediğim gibi yatırımcı ile mültecinin ayrımı yapılırsa, ülkemizin ve bölgemizin daha fazla yatırım alacağını ve hem esnafın hem de inşaatçıların rahatlayacağını düşünüyorum" dedi.

'Sektörün en uzun krizini yaşıyoruz'

'İLK DEFA BU KADAR KÖTÜ BİR SEZON GEÇİRİYORUZ'

Daha önce de sektörde krizler yaşandığını ama ilk defa bu kadar uzun sürdüğünü dile getiren Alanya Emlakçılar Derneği Başkanı Özgür Erbaş, “Alanya'da, özellikle son 8 aydır bir emlak krizi yaşanıyor. Tünelin sonunda da ışık gözükmüyor. Devletin attığı adımlar, getirilen 200 bin dolar şartı, bunların hepsi etken oldu. Piyasada çok büyük bir kriz var, faizler de çok yüksek. Şu an Alanya'nın durumu hiç iyi değil. Ben dernek başkanı olarak tüm emlakçılar adına söylüyorum, ilk defa bu kadar kötü bir sezon geçiriyoruz. Her zaman zorluk çektiğimiz dönemler oldu ama en fazla 2-3 ay sürmüştü. Son 8 aydır kesintisiz olarak her gün kötüye gidiyor. Hükümetin bir an önce buna bir çözüm bulması gerekiyor. Atılacak adımlar da belli. Yabancı için limitlerin düşürülmesi ve yerli için de konut kredisinin kolaylaştırılması gerekiyor. Alanya'da binlerce meslektaşımız var. Kayıtlı 1500-2000, kayıtsız da 10 bin emlakçımız var. Bu kadar kişinin geçimi kolay değil. Hükümetin bir an önce bir çözüm bulması lazım” ifadelerini kullandı.

'Sektörün en uzun krizini yaşıyoruz'

'UMUYORUZ GEÇ OLMADAN ADIM ATILIR'

Yabancı yatırımcıya getirilen şartlar bir an önce değiştirilmezse Alanya'yı çok büyük bir ekonomik kriz beklediğini ifade eden Seaside Alanya Real Estate’in kurucusu Abdullah Tuncer, “Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde de bütün dünyayı etkileyen pandeminin yarattığı durgunluk sebebiyle iyi zamanlar geçirmeyen emlak ve inşaat sektörü, 2022 yılında hem savaşın başlaması hem de pandemi sürecinde biriken talep kaynaklı rahat bir nefes aldı. Ancak bu hareketlilik, bütün dünyada yaşanan enflasyonun ülkemizdeki sebeplerinin başındaymış gibi bir çok siyasetçi tarafından işaret edilmesiyle oluşan algı, devleti bahsi geçen politika değişikliklerine mecbur etti. Böylelikle konut yatırımı yapan yabancı, ne ikamet izni alarak evinde yaşayabilir ne de yaşamadığı sürede evini kiraya verebilir hale geldi. Bunun yanında yabancı, tatili veya ikameti süresince karşılaması gereken internet, sim kart vs. gibi bir çok ihtiyacını da yaratılan gereksiz prosedürler sebebiyle karşılayamıyor. Bir ülkede yatırım yapmak isteyen yabancının önüne bunca zorluk konulduğunda haberde geçen düşüşün nedenini anlayabilmek için uzman olmaya gerek yok diyebilirim. Umarım henüz geç olmamışken, varlığı tartışılmaz tedbir gereksinimleri karşısında ortaya çıkmış bu aşırı ve adeta 'Yasak' diyebileceğimiz düzenlemelerden geri adım atılır. Aksi halde bölgemizde çok büyük bir ekonomik krizin başlayacağını söyleyebilirim” şeklinde konuştu. (Gülser YİĞİT)

'Sektörün en uzun krizini yaşıyoruz'

Kaynak: Haber Merkezi

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23 Nis 2024 - 03:15 - Ekonomi

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