Temelleri Antalya'da atıldı

ANTEXPO Fuarcılık Genel Koordinatörü Murat Özer, yaptığı açıklamada, örtü altı üretim merkezi Antalya'da gerçekleştirilen fuarın, artık uluslararası bir alana yayıldığını belirtti.



Fuarın sektörde tanındığını ve yabancı alıcılar tarafından Türkiye'de ziyaret edilecek fuarlar listesine alındığını vurgulayan Özer, "En son geçen nisanda Yunanistan'da düzenlenen Freskon fuarında gördük ki Akdeniz çanağından mal alan birçok alıcı Interfresh Eurasia Fuarı'nı ve tarihini biliyor, eylülde takvimlerine ziyaret programlarına almışlar. Bu bizi çok sevindirdi. Türkiye'nin de artık bu sektörde dünya fuar takvimine girmeyi başarmış bir fuarı var." ifadelerini kullandı.



Antalya'da 7 yıldır gerçekleştirdikleri fuarı bu yıl İzmir'de yapacaklarını belirten Özer, açılışına daha 5 ay olmasına rağmen fuar alanının yüzde 80'inin satışını tamamladıklarını bildirdi.



Türk yaş meyve sebze ve kuru gıda ürünlerinin en büyük pazarı olan Avrupa'nın en tanınmış 13 zincir market temsilcisinin fuara katılmak için kayıt yaptırdığını aktaran Özer, şunları kaydetti:



"Fuarımız 2023'te dünyanın farklı ülkelerinden 9 zincir market ile 44 ülkeden alıcıya ev sahipliği yaptı. Bu yıl beklentimiz 50'nin üzerinde ülkeden, farklı büyüklüklerde 15-20 arası zincir market temsilcisi. Fuarda sadece market zincirler değil yurt dışındaki büyük toptancılar, halciler ve ticaret yatırımcıların katılımcı sayıları da artacak." (AA)

Kaynak: AA