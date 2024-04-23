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‘Turuncu Bayraklı’ otel sayısı artıyor

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Türkiye'de gıda israfını önlemeyi amaçlayan, geri dönüşüm odaklı, çevre ve doğa dostu işletmelere verilen turuncu bayrak, 85 otelde dalgalanıyor

‘Turuncu Bayraklı’ otel sayısı artıyor mask
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TÜRKİYE'YE özgü olan ve sıfır atık çalışmalarına destek amacıyla temelleri 2017'de atılan turuncu bayrak, 2019'dan itibaren Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Platformu tarafından 85 kriteri yerine getiren otellere verilmeye başlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve Turist Rehberleri Birliğinin de aralarında bulunduğu birçok kurum kuruluş tarafından desteklenen turuncu bayrak uygulaması, her geçen yıl yaygınlaşıyor. Gıdanın üretiminden işlenmesine, depolanmasından satışına ve tüketimine kadar her türlü hizmeti içeren turuncu bayrak, gıda israfının önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacını güdüyor.


GIDA, DOĞA DOSTU OTELLERDE BAYRAK DALGALANIYOR


Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Programı Direktörü ve turuncu bayrak uygulaması koordinatörü Ali Akgün, AA muhabirine, uygulama kapsamında yaptıkları etkinliklerle bir yılda bir milyondan fazla yetişkine, 100 bin civarında minik misafire ulaştıklarını söyledi.


Turuncu bayrakta gıdanın hazırlanışından sunumuna, tüketimine, doğa dostu malzemelerin kullanımı, karbon ayak izini sıfırlayacak çalışmaları içeren 85 kriter bulunduğunu dile getiren Akgün, bu kriterleri yerine getiren ve toplumda farkındalık oluşturacak yaklaşık 15 etkinlik gerçekleştiren tesislere bayrağı teslim ettiklerini belirtti.
Akgün, ayrıca coğrafi işaretli ürünlerin kullanımı, mevsimsel gıdaların tüketilmesi gibi çalışmaları da önemsediklerini bildirdi.
Turuncu bayrak için başvuruda bulunan tesisleri önce ne yapmaları konusunda bilinçlendirdiklerini anlatan Akgün, belli periyotlarla çalışmaları gerek yerinde gerekse çevrim içi takip ettiklerini kaydetti.


TABAĞINI BİTİREN MÜŞTERİLERE KAHVE İKRAMI


Turuncu bayrağın tanınırlığının artmaya başladığını aktaran Akgün, geçen yıl sezonu 47 otelle açtıklarını ve 175 otelle kapattıklarını söyledi.


Akgün, bu yıl sayının daha da arttığını vurgulayarak, "Şu anda sezon başındayız ve 85 otelde turuncu bayrak dalgalanıyor. Yaklaşık 400 otelle de görüşmeler devam ediyor, 250 civarında otelle yılı kapatmayı planlıyoruz. Hedefimiz milli bir proje olan bu bayrağın, tüm otellerimizde dalgalanması." dedi.


Bayrağı almaya hak kazanan otellerin restoran bölümünde "Afiyet olsun, israf olmasın" yazılarını içeren küçük dövizlerin yer aldığını anlatan Akgün, aldığı gıdayı bitiren misafirlerin tabağına etiket yapıştırılarak kahve ikram edildiğini kaydetti. Akgün, ayrıca otelde yetişkinler ve minikler için farklı etkinlikler hazırlandığını, tüm bu uygulamaların farkındalık oluşturduğunu vurguladı.


TURUNCU BAYRAK YURT DIŞINA AÇILIYOR


Ali Akgün, turuncu bayrağın uluslararası alanda da faaliyet göstermeye başladığını bildirdi.
Türkiye'deki uygulama alanlarının artmasıyla yurt dışından da davetler aldıklarını kaydeden Akgün, "Berlin'deki turizm fuarında büyük gruplarla görüştük, küresel noktada adımlar atmaya başladık. Artık ulusal bir markanın uluslararası bir modele gidiş sürecini keyifle izliyoruz. İspanya, Romanya ve Almanya'da temsilciliklerimiz oluştu, oradaki ünlü gruplarla temaslarımız başladı." diye konuştu.


Lara bölgesinde turuncu bayrağın dalgalandığı bir otelin genel müdürü Ahmet Davaz, 2 yıldır bu bayrağa sahip olduklarını söyledi.


Bayrağın misafirlerin tercihlerine artı değer kattığını ifade eden Davaz, "Önce personelimizi bilinçlendirdik, sonra da misafirlerimize bu konunun ne kadar önemli olduğunu anlattık. Otelimizde 50'nin üzerinde görsel var, 10'un üzerinde de etkinlik yapıyoruz. Ciddi bir farkındalık oluşturuyoruz. Misafirlerimizden de geri dönüşümler oldukça güzel." ifadelerini kullandı. Davaz, turuncu bayrak uygulamasını tüm otel gruplarında yaygınlaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. (AA)

Kaynak: AA

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23 Nis 2024 - 03:03 - Turizm

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