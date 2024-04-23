Rusya'da uçak bilet fiyatlarındaki artış hız kesmiyor

Rusya'da hava yolu taşımacılığı sektöründe yaşanan yapısal değişimlerin etkisiyle uçak biletleri fiyatlarının arttığı bildiriliyor. Ülke genelinde uçak bileti fiyatlarının yılın ilk çeyreğinde yüzde 25 oranında zamlandığı belirtiliyor. Rosstat verilerine dayanarak bilgi veren Vedomosti gazetesi, ekonomi sınıfında bin kilometrelik bir yolculuğun fiyatının 7 bin 15 rubleye (75 dolar) yükseldiğini rapor ediyor. Geçen yılın aynı döneminde ise bu fiyat 6 bin 649 rubleydi. Vedomosti'nin mart ayına ilişkin verilerine göre, ülkedeki ortalama bilet fiyatının 7 bin 345 ruble olduğu belirtiliyor. Geçen yıla kıyasla bu fiyatta yüzde 23'lük bir artış yaşandığı kaydediliyor. Gazeteye konuşan Aviaport yetkilisi Oleg Panteleyev, bilet fiyatlarındaki artışı hava yolu taşımacılığı sektöründeki yapısal değişimlere bağlıyor. Panteleyev, şirketlerin yurt dışı seferlerini artırması sonucunda iç hat uçuşlarının azaldığını belirtiyor. FrequentFlyers'dan İlya Şatilin ise havayolu şirketlerine verilen desteklerin kesilmesiyle birlikte enflasyon ve kerosen fiyatlarındaki artışın bilet fiyatlarına olumsuz yansıdığını ifade ediyor. Rusya'da yaşanan bu gelişmeler, hava yolculuğu maliyetlerinin artmasıyla birlikte seyahat edenlerin bütçelerini etkileyebilirken, sektördeki yapısal değişimlerin uzun vadeli etkileri üzerinde de düşünmeyi gerektiriyor. (Kaynak: Turizm Ajansı)
Kaynak: Turizm Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.