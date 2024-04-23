Operatörlerin imdadına SunExpress yetişti

Lufthansa ve Türk Hava Yolları'nın ortak şirketi SunExpress bu yaz Türkiye'ye uçak bulmakta zorlanan tur operatörlerine ve acentelere destek sağlamak amacıyla İngiltere'den Türkiye'ye olan kapasitesini neredeyse iki katına çıkardı.

BU YAZ İNGİLTERE'DEN TÜRK TATİL BELDELERİNE HAFTADA 136 UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRECEK



İngiltere uçuşlarına 2022 yazında başlayan SunExpress geçen yıl İngiltere'den Türkiye'ye haftalık 74 uçuş gerçekleştirdi. Havayolu bu yaz Türkiye uçuş sayısını 136'ya yükseltti. Koltuk kapasitesini ise yüzde 87 artırarak 1,32 milyona çıkardı. SunExpress bu yaz Antalya'ya haftada 80, Dalaman'a 39, İzmir'e 15, Adana ve Gaziantep'e birer uçuş gerçekleştirecek. Havayolu ayrıca hizmet verdiği Birleşik Krallık havalimanlarının sayısını da artırdı. 2022'de Birmingham, Edinburgh, Gatwick, Luton ve Manchester'dan başlayan şirket, 2023 yazında Bristol ve Newcastle'ı, bu yıl ise Leeds Bradford ve Stansted'i ekledi. SunExpress geçen yıl İngiltere'den Türkiye'ye 700 bin yolcu taşıdı ve bunun yüzde 40'ı tur operatörleri aracılığıyla gerçekleşti. (Kaynak: Turizm Ajansı)

Kaynak: Turizm Ajansı