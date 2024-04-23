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Turizm sektörü ihracatçıya verilen desteklere talip

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Hizmet İhracatı Strateji Toplantısı'nda konuşan TTYD Başkanı Oya Narin, ihracatçı sektörlere sağlanan desteklerin turizm sektörüne de verilmesi gerektiğini söyledi

Turizm sektörü ihracatçıya verilen desteklere talip mask
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SAPANCA Elite Worlds Hotels’de gerçekleşen Hizmet İhracatı Strateji Toplantısı'nda sektörün sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Çalıştay, HİB Başkanı Şekib Avdagiç ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın açılış konuşmaları ile başladı. Toplantıya katılan sektör temsilcileri, kendi sektörlerinin talep ve beklentilerini dile getirdi.


Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, Türk turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün artması için hizmet ihracatı kapsamında hayata geçirilecek plan, program ve politikalar ile ilgili görüşlerini paylaştı. Narin, 15-17 Nisan tarihleri arasında Berlin’de gerçekleşen turizmin küresel çaptaki en önemli yatırım forumlarından biri olan IHIF - International Hotel Investment Forum’a TTYD olarak katıldıklarını belirterek, bu forumun TTYD’nin düzenlediği ve alanında Türkiye’nin en önemli organizasyonu olan bu sene 25-26 Kasım tarihlerinde dördüncüsü gerçekleşecek Tourism Investment Forum’un da bir ilham kaynağı olduğunu dile getirdi. TTYD olarak, orta-uzun vadeli dönüşüm stratejileri üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Narin, turizmin ekonomiye katkısının artırılabilmesi için hali hazırda 2 milyon üzerinde olan yatak kapasitesi için yeni stratejiler belirlemenin son derece önemli olduğunu vurguladı. Narin ayrıca, TTYD olarak, 2024 yılında 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar, 2028’de geliri 100 milyar dolar, 2033’e kadar ise turizmde dönüşüm planı yapıldığı takdirde 135 milyar dolar gelir seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye’nin turizmde gösterdiği başarının önemine dikkat çeken Narin, bu başarının sürdürülebilmesi için yeni planlar ve tanıtma stratejileri geliştirmenin önemli olduğunu vurguladı. Özellikle Arap Yarımadası’nda yapılan yatırımları takip ederek, Suudi Arabistan, Mısır başta olmak üzere Kızıldeniz çanağına gözlemleyerek 2030 ve sonrasına yönelik yeni turizm dönüşüm planları ortaya koymak gerektiğini ifade etti. Turizm sektörünün Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Narin, Türk turizminin uluslararası rekabet gücünün artması için yatırımcıların uygun finansman imkanlarına erişiminin sağlanması, markalaşma ve tanıtım gibi alanlarda hizmet ihracatı kapsamında desteklerin öneminin altını çizdi. Bu çerçevede, diğer ihracatçılara tanınan desteklere benzer şekilde KDV konusunda belirli istisnaların turizm sektörü içinde çalışılmasının önemini vurguladı. Türk markalarının yurtdışında hizmet ihracatı yapabilmesinin Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına ve küresel rekabette daha etkin bir konuma gelmesine olanak sağlayacağını belirtti. (Kaynak: Turizm Ajansı)

Kaynak: Turizm Ajansı

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23 Nis 2024 - 02:29 - Turizm

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