Akıl almaz şiddet! Engelli komşusunun burnunu kırdı

Amasya'da bir apartmanda komşu olan yüzde 45 bedensel engelli Niyazi Gedik ile eşi Çiğdem Gedik ve üst katta oturan Mehmet ve Esra Ü. çifti arasında gürültü ve balkona asılan çamaşırların üzerlerine su dökülmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Apartman önündeki kavgada Mehmet Ü., komşusu Niyazi Gedik’e yumruk atarak burnunu kırdı.

ÖNCE YUMRUK ATTI SONRA SICAK SU DÖKTÜ

Mehmet Ü. ardından apartmanın önündeki Niyazi ve Çiğdem Gedik çiftinin üzerine semaverdeki sıcak suyu döktü. Gedik çiftinin vücudunda yanıklar oluştu. Olayın ardından Gedik çifti ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Ü. ise polis tarafından gözaltına alındı. Mehmet Ü. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA