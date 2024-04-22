6,3 büyüklüğünde deprem!

Tayvan depremlerle sallanmaya devam ediyor. Doğusunda yer alan Hualien’de 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde Taipei'deki binalar sallandı ve halk korku ile panik yaşadı.

Depremin derinliği 5,5 kilometre olarak açıklanırken henüz meydana gelen zararın büyüklüğünün bilgisi paylaşılmadı. Geçtiğimiz günlerde de 7,4 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi