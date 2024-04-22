6,3 büyüklüğünde deprem!

Tayvan depremlerle sallanmaya devam ediyor. Doğusunda yer alan Hualien’de 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde Taipei'deki binalar sallandı ve halk korku ile panik yaşadı.
Depremin derinliği 5,5 kilometre olarak açıklanırken henüz meydana gelen zararın büyüklüğünün bilgisi paylaşılmadı. Geçtiğimiz günlerde de 7,4 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.